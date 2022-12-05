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    Хакими: «Африканские сборные уважают меньше других»

    Защитник сборной Марокко и «ПСЖ» Ашраф Хакими высказался о выступлении африканских команд на ЧМ-2022.

    «Африканские сборные уважают чуть меньше. В Африке есть отличные игроки, которые заслуживают немного большего уважения.

    Я очень рад, что африканские команды добились больших успехов, потому что это открыло дверь для тех, кто был позади. Теперь мы открываем ее для других», – сказал Хакими.

    • Из африканских сборных на ЧМ-2022 остался только Марокко.

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    Источник: Marca

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