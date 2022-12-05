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    Жиру – 4-й самый возрастной бомбардир в истории плей-офф чемпионата мира

    Франция победила Польшу со счетом 3:1 в 1/8 финала ЧМ-2022.

    Нападающий Оливье Жиру открыл счет в этом матче.

    Футболист «Милана» отличился в возрасте 36 лет и 65 дней. Это четвертый показатель в истории плей-офф чемпионата мира.

    1. Роже Милла (Камерун) – 38 лет и 34 дня на ЧМ-1990;
    2. Гуннар Грин (Швеция) – 37 лет и 236 дней на ЧМ-1958;
    3. Обдулио Варела (Уругвай) – 36 лет и 279 дней на ЧМ-1954;
    4. Оливье Жиру (Франция) – 36 лет и 65 дней на ЧМ-2022.

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    Источник: Mister Chip

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