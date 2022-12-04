В Германии назвали имена двух футболистов, выступавших за акцию в поддержку ЛГБТ. Большинство игроков было против

Немецкое издание Bild раскрыло подробности акции протеста игроков сборной Германии на чемпионате мира в Катаре.

Инициаторами протеста были два футболиста: Мануэль Нойер и Леон Горецка. Большинство других игроков было против.

Перед матчем с Японией (1:2) немцы устроили акцию протеста из-за запрета ФИФА использовать капитанскую повязку One Love.

Они закрыли рот рукой на командном фото.

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