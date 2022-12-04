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    В Германии назвали имена двух футболистов, выступавших за акцию в поддержку ЛГБТ. Большинство игроков было против

    Немецкое издание Bild раскрыло подробности акции протеста игроков сборной Германии на чемпионате мира в Катаре.

    Инициаторами протеста были два футболиста: Мануэль Нойер и Леон Горецка. Большинство других игроков было против.

    • Перед матчем с Японией (1:2) немцы устроили акцию протеста из-за запрета ФИФА использовать капитанскую повязку One Love.
    • Они закрыли рот рукой на командном фото.

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    Источник: Bild

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    04.12.2022 22:51
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +12024

      Вомбат 1 минуту назад

      Не понял, если большинство было против, то почему снялись все? А как же демократия?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      skicabip 1 минуту назад

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      0
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    • ...
      Рейтинг: +4139

      mutabor0992 57 минут назад

      Эх Нойер.А еще капитан!Вот куда такой капитан заведет свою команду?

      0
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      Рейтинг: +2209

      kvm 1 час назад

      2 боевых пи_дераста и 9 пассивных девочек...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1479

      zarsm 1 час назад

      Ну то что нойер пид@рок мы уже знали

      0
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      Рейтинг: +16540

      Barmaleushka 1 час назад

      Так а ули вы на поводу у меньшинства пошли ?

      2
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      Рейтинг: +20067

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 6 минут назад

      А в чем это выразилось ?

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      Рейтинг: +786

      Solist345345 1 час назад

      Ваще не интересно

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