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  • «Негодяи – домой! С Россией так нельзя»: Шалимов обрадовался вылету сборной Польши с ЧМ-2022

«Негодяи – домой! С Россией так нельзя»: Шалимов обрадовался вылету сборной Польши с ЧМ-2022

4 декабря 2022, 20:19
15

Бывший футболист сборной России Игорь Шалимов прокомментировал поражение Польши от Франции (1:3) в 1/8 финала чемпионата мира. Поляки вылетели из турнира.

«Поляки – негодяи, которые первые отказались с нами играть. Первый же момент какой был – наши игры перенесли на нейтральное поле, потом поляки сказали, что не будут с нами играть, а потом пошли чехи, шведы и понеслась вот эта чехарда. Они поставили ФИФА и УЕФА в такие условия, что им нечего было делать. Поэтому поляки – домой. Хорошо, что 3:1.

Я вообще даже не хотел, чтобы поляки выходили из группы. С Россией так себя вести нельзя», – сказал Шалимов.

  • Польша должна была сыграть с Россией в стыковом матче ЧМ-2022.
  • ФИФА отстранила российскую сборную от участия в международных соревнованиях.

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Польша Россия Шалимов Игорь
Комментарии (15)
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DOCTOR PENALTY
1670175072
Достойно сказал!!! Жму руку, Игорь Михалыч! ( Рад "твоим" успехам на посту сборной Австралии.))) )
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GoLenaStop
1670175229
Молодец, Шалимов. Все эти подонки получат своё, как в спорте, так и в жизни.
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olebar73
1670175475
Думаю, к словам Шали присоединяются все адекватные российские болелы.
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SPACE TRUCKIN
1670175853
я тоже болел за Францию...- скорее против Польши.... футболисты стали заложниками политики...
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шахта Заполярная
1670176853
Шалимов поддерживаю на 100%
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MichelWB
1670176994
Жалко, что они не смогли сыграть так, что бы обе команды вылетели. Из возможного, вылет поляков самый удачный вариант.
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ЗаЖиМ
1670178669
Пшеки в стойло!
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Батал Вселенский
1670180226
Это не Шалимов обрадовался, это обрадовался весь разумный мир.
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azsee
1670225991
НАВАЛЬНОГО В ПРЕЗИДЕНТЫ ПУТИН *****
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azsee
1670226027
РАШИСТЫ ВЫ УЖЕ ПОТЕРЯЛИ 92 ТЫСЯЧИ ОРКОВ СДАВАЙТЕСЬ ВЫ ******** ВОЙНУ ВЫВОДИТЕ ВОЙСКА ПЛАТИТЕ РЕПАРАЦИИ И ТАК И БЫТЬ ЗАКЛЮЧИМ МИР
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