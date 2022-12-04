«Негодяи – домой! С Россией так нельзя»: Шалимов обрадовался вылету сборной Польши с ЧМ-2022

Это не Шалимов обрадовался, это обрадовался весь разумный мир.
Бывший футболист сборной России Игорь Шалимов прокомментировал поражение Польши от Франции (1:3) в 1/8 финала чемпионата мира. Поляки вылетели из турнира.
«Поляки – негодяи, которые первые отказались с нами играть. Первый же момент какой был – наши игры перенесли на нейтральное поле, потом поляки сказали, что не будут с нами играть, а потом пошли чехи, шведы и понеслась вот эта чехарда. Они поставили ФИФА и УЕФА в такие условия, что им нечего было делать. Поэтому поляки – домой. Хорошо, что 3:1.
Я вообще даже не хотел, чтобы поляки выходили из группы. С Россией так себя вести нельзя», – сказал Шалимов.
- Польша должна была сыграть с Россией в стыковом матче ЧМ-2022.
- ФИФА отстранила российскую сборную от участия в международных соревнованиях.
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