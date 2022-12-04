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    «Негодяи – домой! С Россией так нельзя»: Шалимов обрадовался вылету сборной Польши с ЧМ-2022

    Бывший футболист сборной России Игорь Шалимов прокомментировал поражение Польши от Франции (1:3) в 1/8 финала чемпионата мира. Поляки вылетели из турнира.

    «Поляки – негодяи, которые первые отказались с нами играть. Первый же момент какой был – наши игры перенесли на нейтральное поле, потом поляки сказали, что не будут с нами играть, а потом пошли чехи, шведы и понеслась вот эта чехарда. Они поставили ФИФА и УЕФА в такие условия, что им нечего было делать. Поэтому поляки – домой. Хорошо, что 3:1.

    Я вообще даже не хотел, чтобы поляки выходили из группы. С Россией так себя вести нельзя», – сказал Шалимов.

    • Польша должна была сыграть с Россией в стыковом матче ЧМ-2022.
    • ФИФА отстранила российскую сборную от участия в международных соревнованиях.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +179

      Батал Вселенский 11 минут назад

      Это не Шалимов обрадовался, это обрадовался весь разумный мир.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16533

      Barmaleushka 36 минут назад

      Пшекам вообще фортануло , что они из группы вылезли . Они рассчитывали , что "политика" опять вмешается и добрый Бидон из-за окияна прикажет "кому надо"....
      Это вам не это . Да и Бидону на вас положить , пока ваш "гав" в сторону России не понадобиться .

      5
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      Рейтинг: +162

      ЗаЖиМ 37 минут назад

      Пшеки в стойло!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +622

      MichelWB 1 час назад

      Жалко, что они не смогли сыграть так, что бы обе команды вылетели. Из возможного, вылет поляков самый удачный вариант.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1510

      шахта Заполярная 1 час назад

      Шалимов поддерживаю на 100%

      6
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      Рейтинг: +329

      Болотоход 1 час назад

      Мало им Франция забила!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +661

      borusse 1 час назад

      нужно причину обсуждать а не последствия

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      Rоbby > borusse 45 минут назад

      Думаешь нужно? Причина в одном -Бздышеки всегда были говном

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2368

      fakeid 1 час назад

      это вам за лжедмитрия, курвы ыбаные - сказал шалимов.

      7
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      Рейтинг: +5417

      SPACE TRUCKIN 1 час назад

      я тоже болел за Францию...- скорее против Польши.... футболисты стали заложниками политики...

      5
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      Рейтинг: +11011

      R_a_i_n > SPACE TRUCKIN 1 час назад

      Высказывания футболистов почитай, те еще петухи!

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      Рейтинг: +134

      olebar73 1 час назад

      Думаю, к словам Шали присоединяются все адекватные российские болелы.

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