Франция обыграла Польшу в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022.

Оливье Жиру забил гол в первом тайме. Он стал лучшим бомбардиром в истории французской сборной.

Во втором тайме дубль сделал Килиан Мбаппе.

В четвертьфинале турнира французы сыграют с победителем встречи Англия – Сенегал.

ЧМ-2022. 1/8 финала

Франция – Польша – 3:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Жиру, 44; 2:0 – Мбаппе, 74; 3:0 – Мбаппе, 90+1; 3:1 – Левандовски, 99 (с пенальти).

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