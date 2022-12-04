Польша подтвердила случайность своего попадания в плей-офф
Франция обыграла Польшу в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022.
Оливье Жиру забил гол в первом тайме. Он стал лучшим бомбардиром в истории французской сборной.
Во втором тайме дубль сделал Килиан Мбаппе.
В четвертьфинале турнира французы сыграют с победителем встречи Англия – Сенегал.
ЧМ-2022. 1/8 финала
Франция – Польша – 3:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Жиру, 44; 2:0 – Мбаппе, 74; 3:0 – Мбаппе, 90+1; 3:1 – Левандовски, 99 (с пенальти).
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира