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    ЧМ-2022. Франция победила Польшу (3:1), у Мбаппе два гола и ассист

    Франция обыграла Польшу в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022.

    Оливье Жиру забил гол в первом тайме. Он стал лучшим бомбардиром в истории французской сборной.

    Во втором тайме дубль сделал Килиан Мбаппе.

    В четвертьфинале турнира французы сыграют с победителем встречи Англия – Сенегал.

    ЧМ-2022. 1/8 финала

    Франция – Польша – 3:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Жиру, 44; 2:0 – Мбаппе, 74; 3:0 – Мбаппе, 90+1; 3:1 – Левандовски, 99 (с пенальти).

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии31
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      Рейтинг: +4881

      ААМ 54 минуты назад

      Польша подтвердила случайность своего попадания в плей-офф

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +329

      Болотоход 1 час назад

      Пшенятины)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1221

      САНЁК17 1 час назад

      А пшеки домой?или они ещё должны от кого-то от сосать?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17286

      ilichkadr > САНЁК17 1 час назад

      Уже отсосали у н.ег.Р.ов, чего больше?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1221

      САНЁК17 > ilichkadr 55 минут назад

      Я не против пусть сосут

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8474

      vladik12 1 час назад

      Мбаппе классный.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17286

      ilichkadr > vladik12 1 час назад

      Лучшие бомбардиры на чемпионатах мира по футболу за всю историю
      1. Мирослав Клозе (16 голов)
      2. Роналдо (15 голов)
      3. Герд Мюллер (14 голов)
      4. Жюст Фонтен (13 голов)
      5. Пеле (12 голов)
      6. Шандор Кочиш (11 голов)
      7. Юрген Клинсман (11 голов)
      8. Хельмут Ран (10 голов)
      9. Габриэль Батистута (10 голов)
      10. Гари Линекер (10 голов)
      11. Виллиан Мбаппе - 5......?

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      Рейтинг: +1221

      САНЁК17 1 час назад

      Гол Лёва не игрока высокого уровня,так же забивает полузащитник Жоржиньо, короче не мастерской

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7616

      BarStep 1 час назад

      Случайно попали на ЧМ..
      Случайно вышли из группы..

      Сборная из страны Гиена Европы, ждите своё время..

      3
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      Рейтинг: +1400

      Sedoi_Goblin > BarStep 1 час назад

      У чувака с ником borusse трагедия, хозяева просралли)))

      2
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      Рейтинг: +1086

      ARSteven89 1 час назад

      У Мбаппе 9 мячей на чемпионатах мира в 24 года! До рекорда Клозе осталось 7 мячей, а впереди ещё 2-3 ЧМ точно.
      P.S.: надо запрещать всякие припрыжки перед ударами, а то не удар нормальный, а дичь какая-то. Левандовски мог бы и поделиться с Миликом забитым мячом на ЧМ, но нет - единал есть единал!

      0
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      Рейтинг: +2368

      fakeid 1 час назад

      отодрали курвов с позором, аж перья летели во все стороны. гы-гы!

      6
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      Рейтинг: +6790

      sochi-2013 1 час назад

      Пшли вон, пся крев!

      4
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      Рейтинг: +3775

      minaev23 1 час назад

      Пшечка курва, давай дасвидания!

      4
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