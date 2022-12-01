Щесны: «Я проспорил Месси 100 евро из-за пенальти, но платить не буду!»

Вратарь сборной Польши Войцех Щесны рассказал о заключенном пари с капитаном Аргентины Лионелем Месси.

«Мы поговорили перед назначением пенальти. Я сказал, что ставлю 100 евро на то, что судья не даст 11-метровый.

Так что я проиграл пари Месси. Не знаю, разрешено ли такое на чемпионате мира. Возможно, меня накажут. Но мне все равно.

И я не буду платить ему! У него и так достаточно денег», – заявил Щесны.

Арбитр Данни Маккели назначил пенальти в 1-м тайме матча Польша – Аргентина (0:2).

В результате борьбы за мяч в воздухе Щесны попал рукой в лицо Месси.

Судье потребовался видеоповтор, чтобы принять решение.

Вратарь отразил удар Месси с пенальти.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира