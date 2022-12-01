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    Щесны: «Я проспорил Месси 100 евро из-за пенальти, но платить не буду!»

    Вратарь сборной Польши Войцех Щесны рассказал о заключенном пари с капитаном Аргентины Лионелем Месси.

    «Мы поговорили перед назначением пенальти. Я сказал, что ставлю 100 евро на то, что судья не даст 11-метровый.

    Так что я проиграл пари Месси. Не знаю, разрешено ли такое на чемпионате мира. Возможно, меня накажут. Но мне все равно.

    И я не буду платить ему! У него и так достаточно денег», – заявил Щесны.

    • Арбитр Данни Маккели назначил пенальти в 1-м тайме матча Польша – Аргентина (0:2).
    • В результате борьбы за мяч в воздухе Щесны попал рукой в лицо Месси.
    • Судье потребовался видеоповтор, чтобы принять решение.
    • Вратарь отразил удар Месси с пенальти.

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    Источник: TV2

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    Сегодня, 11:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5484

      TOMSON 4 минуты назад

      Вся суть Поляков. Сам бы тоже эти 100 евро не заметил, но как пришлось платить стал считать чужие деньги.

      0
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      Рейтинг: +564

      Sergh4 19 минут назад

      Вот же балабол!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18294

      Cleaner 49 минут назад

      Поляк. Потому и слово не держит, да еще и гордится этим. Стыдоба...(((

      1
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      Рейтинг: +1158

      Karpathian 1 час назад

      можно подумать, Щенсны бедствует)))))))

      0
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      Рейтинг: +575

      Октавиус 1 час назад

      левая пенка, но спор есть спор - противоречивая ситуация

      0
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      Рейтинг: +6198

      порт 1 час назад

      А ты крыса.

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