Щесны: «Я проспорил Месси 100 евро из-за пенальти, но платить не буду!»

Вратарь сборной Польши Войцех Щесны рассказал о заключенном пари с капитаном Аргентины Лионелем Месси.
«Мы поговорили перед назначением пенальти. Я сказал, что ставлю 100 евро на то, что судья не даст 11-метровый.
Так что я проиграл пари Месси. Не знаю, разрешено ли такое на чемпионате мира. Возможно, меня накажут. Но мне все равно.
И я не буду платить ему! У него и так достаточно денег», – заявил Щесны.
- Арбитр Данни Маккели назначил пенальти в 1-м тайме матча Польша – Аргентина (0:2).
- В результате борьбы за мяч в воздухе Щесны попал рукой в лицо Месси.
- Судье потребовался видеоповтор, чтобы принять решение.
- Вратарь отразил удар Месси с пенальти.
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Источник: TV2