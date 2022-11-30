Боец UFC из Аргентины ответил боксеру Альваресу, который угрожал Месси. Аргентинец готов подраться за Лео

Аргентинский боец полусреднего веса UFC Сантьяго Понзиниббио заступился за форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, которому угрожал боксер Сауль Альварес.
- Ранее мексиканский боксер раскритиковал футболиста «ПСЖ», заявив: «Вы видели, как Месси вытирал пол нашей футболкой и флагом? Молю бога, чтобы я не наткнулся на него!».
«Нет смысла угрожать Месси. Если Альварес не знает Лионеля, ему лучше не говорить о нем.
Вполне нормально, что игроки бросают потные майки на пол. В действиях Месси не было неуважения. Все знают Лео как безупречного спортсмена, которого уважают.
Брат, если хочешь драться, я готов, но оставь Месси в покое. Связываешься с Месси – связываешься со всей Аргентиной», – сказал Понзиниббио.
- Аргентина победила Мексику со счетом 2:0 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.
- Месси забил гол и сделал ассист.
- В 22:00 по Москве Аргентина начнет матч 3-го тура против Польши.
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Источник: MMA Fighting