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    ЧМ-2022. Сенегал победил Эквадор (2:1) и вышел в 1/8 финала

    Сборная Сенегала обыграла Эквадор в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2022.

    Сенегальцы благодаря этой победе вышли в плей-офф турнира со второго места в группе А.

    Сенегал сыграет в 1/8 финала во второй раз в истории. В первый раз это случилось в 2002 году.

    ЧМ-2022. Группа А. 3-й тур

    Эквадор – Сенегал – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сарр (с пенальти), 44; 1:1 – Кайседо, 68; 1:2 – Кулибали, 70.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6428

      Красногорск_Фан 12 минут назад

      А не слить ли Англии Уэльсу. И миновать Нидергланды. Один договорнячок уже был.

      0
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      Рейтинг: +1008

      ARSteven89 13 минут назад

      Симпатичный Эквадор едет домой. Через 4 года парни наберутся опыта и покажут хорошую игру. Как символично, что с Эннера Валенсии их путь начался на турнире и отскоком от него на Кулибали закончился!
      На 80% Сенегал вышел на Англию в 1/8.

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      Рейтинг: +801

      Спартач80 16 минут назад

      Охренеть.Эквадор казался сильнее...

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