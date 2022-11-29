ЧМ-2022. Сенегал победил Эквадор (2:1) и вышел в 1/8 финала

Сборная Сенегала обыграла Эквадор в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2022.

Сенегальцы благодаря этой победе вышли в плей-офф турнира со второго места в группе А.

Сенегал сыграет в 1/8 финала во второй раз в истории. В первый раз это случилось в 2002 году.

ЧМ-2022. Группа А. 3-й тур

Эквадор – Сенегал – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Сарр (с пенальти), 44; 1:1 – Кайседо, 68; 1:2 – Кулибали, 70.

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