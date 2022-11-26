Защитник «Баварии» задумывался о завершении карьеры в 26 лет

Футболист «Баварии» и сборной Франции Люка Эрнандес думал об окончании профессиональной карьеры.

Такие мысли посещали его после получения серьезной травмы колена на ЧМ-2022.

26-летний защитник, порвавший кресты, изменил мнение, когда перенес операцию.

Эрнандес травмировался в начале матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Австралии (4:1).

Он пропустит от 6 до 9 месяцев.

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