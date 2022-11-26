«Подлые, трусливые англосаксы! Сволочи». Уткин – о нулевой ничьей Англии и США

Видеоблогер Василий Уткин остался недоволен ничьей Англии и США (0:0) во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022.
«Ну, к нулям я уже привык и как-то с ними сроднился даже.
Но в четвертом за день, в вечернем матче нули... У меня просто нет слов.
Подлые! Трусливые! Вероломные англосаксы! Сволочи вы все, вот что», – написал Уткин.
- США 2-й раз подряд сыграли вничью.
- Англия лидирует в группе. США занимают 3-ю строчку.
- В 3-м туре англичане сыграют с Уэльсом, США – с Ираном.
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Источник: телеграм-канал Василия Уткина