«Подлые, трусливые англосаксы! Сволочи». Уткин – о нулевой ничьей Англии и США

Видеоблогер Василий Уткин остался недоволен ничьей Англии и США (0:0) во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022.

«Ну, к нулям я уже привык и как-то с ними сроднился даже.

Но в четвертом за день, в вечернем матче нули... У меня просто нет слов.

Подлые! Трусливые! Вероломные англосаксы! Сволочи вы все, вот что», – написал Уткин.

США 2-й раз подряд сыграли вничью.

Англия лидирует в группе. США занимают 3-ю строчку.

В 3-м туре англичане сыграют с Уэльсом, США – с Ираном.

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