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    «Подлые, трусливые англосаксы! Сволочи». Уткин – о нулевой ничьей Англии и США

    Видеоблогер Василий Уткин остался недоволен ничьей Англии и США (0:0) во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022.

    «Ну, к нулям я уже привык и как-то с ними сроднился даже.

    Но в четвертом за день, в вечернем матче нули... У меня просто нет слов.

    Подлые! Трусливые! Вероломные англосаксы! Сволочи вы все, вот что», – написал Уткин.

    • США 2-й раз подряд сыграли вничью.
    • Англия лидирует в группе. США занимают 3-ю строчку.
    • В 3-м туре англичане сыграют с Уэльсом, США – с Ираном.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17484

      paracetamol 24 минуты назад

      Были светочи демократии, а теперь сволочи? Прозрел или примазывается!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +845

      ScarlettOgusania 31 минуту назад

      Скандальный матч, явный натовский договорняк

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9588

      САДЫЧОК 31 минуту назад

      По ходу , Васе , кто то , на хвост наступил !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17484

      paracetamol > САДЫЧОК 24 минуты назад

      В форме и с погонами.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4635

      neveldomha 1 час назад

      Вася, сколько поставил на трусов?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24797

      bset > neveldomha 1 час назад

      На трусов сейчас никто уже не ставит. Заканчивается их 22-летнее доминирование

      2
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