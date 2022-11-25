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    Англия – США: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 25 ноября

    Сборные Англии и США сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в пятницу, 25 ноября. Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Команды провели в 21-м веке четыре очные игры: три победы Англии, одна ничья.

    Англичане в матче 1-го тура разгромили Иран, сборная США сыграла вничью с Уэльсом.

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    Коэффициенты:

    • Победа Англии – 1.55
    • Ничья – 4.60
    • Победа США – 7.10

    Рекомендуемая ставка: Победа Англии

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    Где смотреть матч Англия – США

    Источник: «Бомбардир»

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