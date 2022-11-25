Англия – США: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 25 ноября

Сборные Англии и США сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в пятницу, 25 ноября. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Команды провели в 21-м веке четыре очные игры: три победы Англии, одна ничья.
Англичане в матче 1-го тура разгромили Иран, сборная США сыграла вничью с Уэльсом.
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Коэффициенты:
Рекомендуемая ставка: Победа Англии
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Где смотреть матч Англия – США
Источник: «Бомбардир»