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    Петржела считает, что Карпин вывел бы сборную США в полуфинал ЧМ-2022

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о Валерии Карпине. По его мнению, тренер сборной России мог бы выйти в полуфинал ЧМ-2022, если бы возглавлял команду из США.

    «Карпин – очень хороший тренер. Если бы он тренировал сборную США, он бы вывел их в полуфинал или четвертьфинал чемпионата мира в Катаре.

    Карпин – это специалист, который добьется успеха с любой сборной в мире! Может быть, и Россия с ним достигла бы высот на этом мундиале», – сказал Петржела.

    • Сборная России под руководством Карпина сыграла 0:0 два товарищеских матча подряд – против Узбекистана и Таджикистана.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18050

      Cleaner 16 минут назад

      Петржела укуренный. Иначе такое его заявление объяснить невозможно.

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      Ответить
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      Рейтинг: +1562

      jek718875 19 минут назад

      У старичка течь крыши,которую он не собирается чинить

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