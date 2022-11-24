Петржела считает, что Карпин вывел бы сборную США в полуфинал ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о Валерии Карпине. По его мнению, тренер сборной России мог бы выйти в полуфинал ЧМ-2022, если бы возглавлял команду из США.

«Карпин – очень хороший тренер. Если бы он тренировал сборную США, он бы вывел их в полуфинал или четвертьфинал чемпионата мира в Катаре.

Карпин – это специалист, который добьется успеха с любой сборной в мире! Может быть, и Россия с ним достигла бы высот на этом мундиале», – сказал Петржела.

Сборная России под руководством Карпина сыграла 0:0 два товарищеских матча подряд – против Узбекистана и Таджикистана.

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