Бэйл сообщил, что в матче с США против него играли персонально

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл дал комментарий после матча первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 против США (1:1).

«Было здорово освобождаться от персональной опеки, но лучше завоевать три очка.

Мы сыграли отлично, особенно во втором тайме. Отдадим должное защитникам, они показали характер», – сказал Бэйл.

Игрок сравнял счет с пенальти.

В следующем туре Уэльс сыграет с Ираном.

Уэльс играет на ЧМ впервые с 1958 года.

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