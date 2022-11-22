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    Бэйл сообщил, что в матче с США против него играли персонально

    Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл дал комментарий после матча первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 против США (1:1).

    «Было здорово освобождаться от персональной опеки, но лучше завоевать три очка.

    Мы сыграли отлично, особенно во втором тайме. Отдадим должное защитникам, они показали характер», – сказал Бэйл.

    • Игрок сравнял счет с пенальти.
    • В следующем туре Уэльс сыграет с Ираном.
    • Уэльс играет на ЧМ впервые с 1958 года.

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    Источник: BBC

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