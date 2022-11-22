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    США продлили безвыигрышную серию против европейцев на ЧМ

    США и Уэльс сыграли вничью в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022 (1:1).

    Американцы не выигрывают десять матчей подряд против европейских сборных на ЧМ (пять ничьих, пять поражений).

    США пропускали в каждом из последних 18 матчей на ЧМ против европейских сборных с момента победы над Англией на ЧМ-1950 (1:0).

    • Также в этой группе играют Англия и Иран.
    • В следующем туре США сыграют с Англией.
    • ЧМ-2018 США пропускали.

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    Источник: телеграм-канал Opta

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