США продлили безвыигрышную серию против европейцев на ЧМ

США и Уэльс сыграли вничью в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022 (1:1).

Американцы не выигрывают десять матчей подряд против европейских сборных на ЧМ (пять ничьих, пять поражений).

США пропускали в каждом из последних 18 матчей на ЧМ против европейских сборных с момента победы над Англией на ЧМ-1950 (1:0).

Также в этой группе играют Англия и Иран.

В следующем туре США сыграют с Англией.

ЧМ-2018 США пропускали.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира