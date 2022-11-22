ЧМ-2022. Гол Бэйла спас для Уэльса ничью в матче с США

В первом туре группового этапа ЧМ-2022 сборные США и Уэльса победителя не выявили.

На гол Тимоти Веа в первом тайме ответил Гарет Бэйл, реализовавший пенальти на 82-й минуте.

25 ноября американцы сыграют с Англией, валлийцы – с Ираном.

Чемпионат мира. 1-й тур. Группа B

США – Уэльс – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Веа, 36; 1:1 – Бэйл (с пенальти), 82.

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