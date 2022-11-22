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    ЧМ-2022. Гол Бэйла спас для Уэльса ничью в матче с США

    В первом туре группового этапа ЧМ-2022 сборные США и Уэльса победителя не выявили.

    На гол Тимоти Веа в первом тайме ответил Гарет Бэйл, реализовавший пенальти на 82-й минуте.

    25 ноября американцы сыграют с Англией, валлийцы – с Ираном.

    Чемпионат мира. 1-й тур. Группа B

    США – Уэльс – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Веа, 36; 1:1 – Бэйл (с пенальти), 82.

    Календарь ЧМ-2022

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +471

      andruhs 6 минут назад

      Бейл - мужчина!
      Старый конь борозды не испортил. Порадовал трибуну красных.
      Они за него, он - за них! Дорогого стоит!

      0
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      Рейтинг: +17422

      paracetamol 18 минут назад

      Тряхнул стариной дедуля!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26867

      JTherry 23 минуты назад

      неожиданно слабые команды вышли на ЧМ-22, такое впечатление, что посмотрел матч Россия-Узбекистан...) из интересного - гол забил сын президента Либерии Веа, а Бейл ответил с пенальти... единственное, что порадовало - ставка зашла...

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      Рейтинг: +322

      Ill Ich 24 минуты назад

      Ничья - закономерный итог этого упорного матча.

      2
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      Рейтинг: +6188

      Красногорск_Фан 25 минут назад

      Лучше был бы заголовок - бэйл совершил каминг аут сборной США. Но если серьёзно матч был отличный, обе команды играли интересно и отдавали все силы, жаль что закончился. Следующие матчи в этой группе будут интересными

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