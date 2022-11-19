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    Сборная Польши летела в Катар в сопровождении истребителей

    Самолет сборной Польши, державший курс на Катар, сопровождали истребители. Об этом сообщил министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук.

    «Футболисты не знали, что самолет сборной Польши на ЧМ будут сопровождать военные истребители», – сказал Бортничук.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    19.11.2022 23:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13957

      playsh 46 минут назад

      Ребята,а сб.польши,это кто?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16489

      Fusballer > playsh 33 минуты назад

      Боятся судьбы Леха Канчиньского.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7625

      Томик 1 час назад

      Зачем? Это же не трактор.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16489

      Fusballer 2 часа назад

      Е*анутые!

      1
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