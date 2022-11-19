Сборная Польши летела в Катар в сопровождении истребителей

Самолет сборной Польши, державший курс на Катар, сопровождали истребители. Об этом сообщил министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук.
«Футболисты не знали, что самолет сборной Польши на ЧМ будут сопровождать военные истребители», – сказал Бортничук.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
- Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.
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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»