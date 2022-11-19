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    «Ливерпуль» отправил на ЧМ-2022 скаутов ради игрока сборной Испании

    «Ливерпулю» интересен форвард «Атлетика» Нико Уильямс.

    Англичане направили в Катар скаутов, которые будут изучать игру 20-летнего футболиста за сборную Испании на чемпионате мира-2022.

    • Уильямс стоит 25 миллионов евро.
    • В сезоне Примеры у Уильямса 14 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
    • Сборная Испании сыграет на ЧМ-2022 в группе с Германией, Японией и Коста-Рикой.

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    Источник: твиттер Экрема Конура

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