«Ливерпуль» отправил на ЧМ-2022 скаутов ради игрока сборной Испании

«Ливерпулю» интересен форвард «Атлетика» Нико Уильямс.

Англичане направили в Катар скаутов, которые будут изучать игру 20-летнего футболиста за сборную Испании на чемпионате мира-2022.

Уильямс стоит 25 миллионов евро.

В сезоне Примеры у Уильямса 14 матчей, 3 гола, 3 ассиста.

Сборная Испании сыграет на ЧМ-2022 в группе с Германией, Японией и Коста-Рикой.

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