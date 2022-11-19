«Будет грандиозная лига». Аршавин защитил в УЕФА диплом на тему объединенного чемпионата России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин в ноябре получил диплом Лиможского университета (Франция), завершив обучение по программе УЕФА для бывших футболистов.

Тема его выпускной работы – объединенный чемпионат России, Казахстана, Азербайджана и Белоруссии.

– Теперь как менеджер за границей смогу работать. Оценка, кстати, пять. У нас в группе учились Дидье Дрогба, Кака, Жулио Сезар, Эмил Хески, Джон О’Ши.

Наш поток – самый звездный по футбольным меркам. Флоран Малуда еще, четыре вратаря, один, Жоау Педрито – он, по-моему, чемпион мира в мини-футболе со сборной Португалии.

У меня тема была «Объединенный чемпионат: Россия, Казахстан, Азербайджан, Белоруссия».

– Это был именно твой проект, твой интерес?

– Да. 12 команд из России, по две из прилегающих стран. Менялась бы только худшая команда из каждой страны, например команда из Казахстана – «Астана» или «Кайрат». Кто из них ниже, тот вылетает в чемпионат Казахстана, на ее место приходит другая. Чтобы через три года, условно, не стало 18 российских команд. Да, и чемпионаты каждой страны сохраняются, кроме России.

Если территории сложить, это будет полмира: Россия, Казахстан, Белоруссия – такая будет грандиозная лига.

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