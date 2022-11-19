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    «Будет грандиозная лига». Аршавин защитил в УЕФА диплом на тему объединенного чемпионата России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана

    Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин в ноябре получил диплом Лиможского университета (Франция), завершив обучение по программе УЕФА для бывших футболистов.

    Тема его выпускной работы – объединенный чемпионат России, Казахстана, Азербайджана и Белоруссии.

    – Теперь как менеджер за границей смогу работать. Оценка, кстати, пять. У нас в группе учились Дидье Дрогба, Кака, Жулио Сезар, Эмил Хески, Джон О’Ши.

    Наш поток – самый звездный по футбольным меркам. Флоран Малуда еще, четыре вратаря, один, Жоау Педрито – он, по-моему, чемпион мира в мини-футболе со сборной Португалии.

    У меня тема была «Объединенный чемпионат: Россия, Казахстан, Азербайджан, Белоруссия».

    – Это был именно твой проект, твой интерес?

    – Да. 12 команд из России, по две из прилегающих стран. Менялась бы только худшая команда из каждой страны, например команда из Казахстана – «Астана» или «Кайрат». Кто из них ниже, тот вылетает в чемпионат Казахстана, на ее место приходит другая. Чтобы через три года, условно, не стало 18 российских команд. Да, и чемпионаты каждой страны сохраняются, кроме России.

    Если территории сложить, это будет полмира: Россия, Казахстан, Белоруссия – такая будет грандиозная лига.

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    Источник: ютуб-канал «Едим спорт»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +660

      Forvard47 1 час назад

      а Украину почему забыли?

      0
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      Рейтинг: +660

      Forvard47 > Forvard47 1 час назад

      Сербию(((

      0
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      Рейтинг: +11928

      Вомбат > Forvard47 1 час назад

      Потому что кроме Аршавина другим тоже надо защищать бредовые дипломы. У кого-то другого вместо Азербайджана и Белоруссии будут Украина и Узбекистан.

      0
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      Рейтинг: +5118

      _Marqella_ > Forvard47 42 минуты назад

      Государства такого скоро не будет:))

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      Рейтинг: +765

      г.Онега 1 час назад

      кхл ты ли это))

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      Рейтинг: +150

      RedMaksim97 2 часа назад

      Бред сумасшедшего, Андрей

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      Рейтинг: +11928

      Вомбат > RedMaksim97 1 час назад

      Бред был у Газзаева, а у Аршавина карьера. Он же не говорит, что так будет, это просто деловые игры.

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      Рейтинг: +938

      Эном айс 2 часа назад

      В голову приходит только одна мысль..; "Я сейчас что прочитал?"
      Фантасмагория в сумасшедшем доме..

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