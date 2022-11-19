Стало известно, что Карпин сказал в раздевалке после ничьей с Таджикистаном

А если в сборную приглашать ФУТБОЛИСТОВ. которые знают "– как обороняться, атаковать, прессинговать!!, может и игру без "тошниловки" можно будет смотреть, и результат будет?
Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов рассказал, о чем говорил главный тренер национальной команды Валерий Карпин по окончании товарищеского матча с Таджикистаном.
- В четверг команды сыграли в Душанбе.
- Итоговый счет – 0:0.
– Был ли Карпин доволен тем, как сборная России сыграла с Таджикистаном?
– Как играли – местами доволен. Недоволен результатом. И, разумеется, ему не совсем понравилось, как мы атаковали.
Но когда Карпин зашел в раздевалку, он сказал: «Претензий по самоотдаче и выполнению установки нет».
Понятно, что в сборной дебютировало шесть новых ребят. Им нужно время, чтобы понять его требования – как обороняться, атаковать, прессинговать. Это долгий процесс.
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию