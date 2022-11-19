Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Стало известно, что Карпин сказал в раздевалке после ничьей с Таджикистаном

    Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов рассказал, о чем говорил главный тренер национальной команды Валерий Карпин по окончании товарищеского матча с Таджикистаном.

    • В четверг команды сыграли в Душанбе.
    • Итоговый счет – 0:0.

    – Был ли Карпин доволен тем, как сборная России сыграла с Таджикистаном?

    – Как играли – местами доволен. Недоволен результатом. И, разумеется, ему не совсем понравилось, как мы атаковали.

    Но когда Карпин зашел в раздевалку, он сказал: «Претензий по самоотдаче и выполнению установки нет».

    Понятно, что в сборной дебютировало шесть новых ребят. Им нужно время, чтобы понять его требования – как обороняться, атаковать, прессинговать. Это долгий процесс.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «Маленько удивился». Глебов – о статусе капитана в сборной России
    Тренер сборной Узбекистана объяснил, почему Россия не победила Таджикистан
    Тарханов назвал «яркое пятно» сборной России в матче с Таджикистаном 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:26
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6757

      sochi-2013 41 минуту назад

      А если в сборную приглашать ФУТБОЛИСТОВ. которые знают "– как обороняться, атаковать, прессинговать!!, может и игру без "тошниловки" можно будет смотреть, и результат будет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      Алексей З 1 час назад

      Если он хочет ( наверно по другому и не может ), чтобы сборная играла как Ростов, пусть делает ставку на своих игроков.
      Центральная ось - Песьяков, Осипенко , Глебов , Уткин , Комличенко.
      Без наших судей смотреть на это будет не легко , но хоть логика будет понятна.
      Сейчас же не то - не сё, просматриваем молодых. Это можно делать вечно, как и переподписывать контракт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17886

      Cleaner 1 час назад

      Валера сказал: - Молодцы ребята, так держать, вы сила, продолжим громить грозных соперников!!!...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +417

      rac531 1 час назад

      КАРПИН
      Бюджет успешно осваивается. Претензий ни к кому не - вы все сыграли в свою силу и с полной самоотдачей.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +379

      Азбука > rac531 1 час назад

      Уже перестал понимать. Тут футбольный сайт или стена плача горе-экономистов.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11