Стало известно, что Карпин сказал в раздевалке после ничьей с Таджикистаном

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов рассказал, о чем говорил главный тренер национальной команды Валерий Карпин по окончании товарищеского матча с Таджикистаном.

В четверг команды сыграли в Душанбе.

Итоговый счет – 0:0.

– Был ли Карпин доволен тем, как сборная России сыграла с Таджикистаном?

– Как играли – местами доволен. Недоволен результатом. И, разумеется, ему не совсем понравилось, как мы атаковали.

Но когда Карпин зашел в раздевалку, он сказал: «Претензий по самоотдаче и выполнению установки нет».

Понятно, что в сборной дебютировало шесть новых ребят. Им нужно время, чтобы понять его требования – как обороняться, атаковать, прессинговать. Это долгий процесс.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию