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    «Эти слова меня прямо вывели из себя». Жена Карпина объяснила, почему ей стыдно за российских болельщиков

    Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, аргументировала свое недовольство болельщиками после товарищеского матча с Таджикистаном (0:0).

    – Было очень много написано про Таджикистан. Обзывали футболистов и людей чебуреками, гастарбайтерами. Это абсолютно пренебрежительно и унизительно по отношению к жителям этой страны.

    Эти слова меня прямо вывели из себя. За это очень стыдно. Понятно, что про нашу сборную много написали. Противно очень.

    – Почему наши болельщики так неуважительно себя повели по отношению к Таджикистану?

    – Дело не только в болельщиках. Боюсь предположить, что это наша национальная проблема.

    – Может ли повториться такая ситуация с Узбекистаном?

    – Зависит от того, как сборная России сыграет. Если мы выиграем у Узбекистана, вряд ли кто-то напишет про чебуреков.

    Абсолютно уверена, что среди моей аудитории нет таких людей, которые способны такое написать.

    Меня эта ситуация задевает, потому что я в прошлом педагог и много лет прививала детям уважение к людям.

    • Россия не смогла обыграть 108-ю команду в рейтинге ФИФА.
    • Матч проходил в Душанбе.
    • Встреча с Узбекистаном состоится в воскресенье в Ташкенте.

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    Источник: «РБ Спорт»

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