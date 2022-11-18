Селихов высказался о дебюте за сборную России

Вратарь «Спартака» Александр Селихов поделился эмоциями после дебютной игры в составе сборной России.

«Очень рад дебютировать за национальную сборную России.

Спасибо всем за поддержку. Мы к этому очень долго шли», – написал Селихов в соцсетях.

Голкипер поучаствовал в товарищеском матче между сборными Таджикистана и России (0:0).

Он вышел в стартовом составе, а в перерыве его сменил другой дебютант Сергей Песьяков.

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