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    Селихов высказался о дебюте за сборную России

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов поделился эмоциями после дебютной игры в составе сборной России.

    «Очень рад дебютировать за национальную сборную России.

    Спасибо всем за поддержку. Мы к этому очень долго шли», – написал Селихов в соцсетях.

    • Голкипер поучаствовал в товарищеском матче между сборными Таджикистана и России (0:0).
    • Он вышел в стартовом составе, а в перерыве его сменил другой дебютант Сергей Песьяков.

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    Источник: «Бомбардир»

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