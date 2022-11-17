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    Пиняев поделился эмоциями в связи с дебютом за сборную России

    Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о дебютном матче в составе сборной России против Таджикистана (0:0).

    – На таком поле было сложно играть?

    – Плохому танцору сами понимаете, что мешает. Конечно, непривычно, но нам не должны давать скидки из‑за этого.

    – Есть в голове мысль, что сбылась мечта?

    – Скажу честно, что последние два‑три года жил с мыслью, что хотел попасть на чемпионат мира в Катаре со сборной России.

    Представлял себя тинейджером, который как Мбаппе играет за сборную на чемпионате мира.

    Рад, что я выполнил свою установку, оказавшись в сборной. Это очень приятно. Суператмосфера и такие же эмоции.

    • Пиняев вышел в стартовом составе и был заменен на 83-й минуте.
    • Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что 18-летний вингер «выглядел достойно».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    17.11.2022 23:59
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