Пиняев поделился эмоциями в связи с дебютом за сборную России

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о дебютном матче в составе сборной России против Таджикистана (0:0).
– На таком поле было сложно играть?
– Плохому танцору сами понимаете, что мешает. Конечно, непривычно, но нам не должны давать скидки из‑за этого.
– Есть в голове мысль, что сбылась мечта?
– Скажу честно, что последние два‑три года жил с мыслью, что хотел попасть на чемпионат мира в Катаре со сборной России.
Представлял себя тинейджером, который как Мбаппе играет за сборную на чемпионате мира.
Рад, что я выполнил свою установку, оказавшись в сборной. Это очень приятно. Суператмосфера и такие же эмоции.
- Пиняев вышел в стартовом составе и был заменен на 83-й минуте.
- Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что 18-летний вингер «выглядел достойно».
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Источник: «Матч ТВ»