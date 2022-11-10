Генсек ФИФА из Сенегала: «Мане должен поехать на ЧМ-2022. Будем умолять наших шаманов»

Генеральный секретарь ФИФА из Сенегала Фатма Самура прокомментировала новость о том, что нападающий «Ливерпуля» Садио Мане может пропустить ЧМ-2022.

«Это очень грустная новость. Собираемся обратиться к нашим шаманам. Не знаю, насколько они эффективны, но в любом случае мы будем умолять их.

Надеемся на чудо, Садио должен поехать на чемпионат мира», – сказала Самура.

Мане занял 2-е место в голосовании за «Золотой мяч».

Сенегал в группе сыграет с Нидерландами, Катаром и Эквадором.

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