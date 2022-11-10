Сборная Бельгии огласила финальную заявку из 26 футболистов на чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре.
Вратари: Тибо Куртуа, Симон Миньоле, Коэн Кастелс;
Защитники: Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Зено Дебаст, Ваут Фас, Артур Теате, Тимоти Кастань, Тома Менье;
Полузащитники: Янник Карраско, Торган Азар, Кевин Де Брюйне, Леандер Дендокер, Амаду Онана, Юри Тилеманс, Ханс Ванакен, Аксель Витсель, Эден Азар, Леандро Троссард;
Нападающие: Ромелу Лукаку, Дрис Мертенс, Шарль Де Кетеларе, Жереми Доку, Миши Батшуайи, Луа Опенда.
- Бельгия сыграет в одной группе с Хорватией, Марокко и Канадой.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
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Источник: сайт Бельгийской футбольной ассоциации