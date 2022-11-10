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    Сборная Бельгии объявила состав на чемпионат мира–2022

    Сборная Бельгии огласила финальную заявку из 26 футболистов на чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре.

    Вратари: Тибо Куртуа, Симон Миньоле, Коэн Кастелс;

    Защитники: Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Зено Дебаст, Ваут Фас, Артур Теате, Тимоти Кастань, Тома Менье;

    Полузащитники: Янник Карраско, Торган Азар, Кевин Де Брюйне, Леандер Дендокер, Амаду Онана, Юри Тилеманс, Ханс Ванакен, Аксель Витсель, Эден Азар, Леандро Троссард;

    Нападающие: Ромелу Лукаку, Дрис Мертенс, Шарль Де Кетеларе, Жереми Доку, Миши Батшуайи, Луа Опенда.

    • Бельгия сыграет в одной группе с Хорватией, Марокко и Канадой.
    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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    Источник: сайт Бельгийской футбольной ассоциации

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    10.11.2022 14:43
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