Дмитрий Черышев оценил перспективы Дениса в «Венеции» после назначения Ваноли

Дмитрий Черышев, отец вингера «Венеции» Дениса Черышева, отреагировал на назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера итальянской команды.

– Не могу сказать, заиграет ли Денис в тот футбол, который ставит Ваноли. Паоло всю жизнь работал помощником, только полгода был главным тренером в «Спартаке».

– Но вам нравится тот футбол, в который хочет играть Ваноли?

– В «Спартаке» он впервые был главным тренером. К тому же он приехал в Россию и не знал чемпионат.

Большой плюс в том, что Паоло знает Серию В. Ваноли приложит максимум усилий, чтобы достичь успехов с «Венецией». Терять ему нечего.

Жду только позитивных изменений в игре команды. Если «Спартак» с Ваноли выиграл кубок, значит, были положительные моменты, связанные с работой тренера.

«Венеция» в прошлом сезоне играла в Серии А, а сейчас идет на 19-м месте в Серии В.

Контракт с Ваноли подписан по схеме «2+2».

Черышев перешел в итальянский клуб в конце августа, забил 3 гола и сделал 1 ассист в 8 матчах.

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