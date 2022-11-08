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    Дмитрий Черышев оценил перспективы Дениса в «Венеции» после назначения Ваноли

    Дмитрий Черышев, отец вингера «Венеции» Дениса Черышева, отреагировал на назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера итальянской команды.

    – Не могу сказать, заиграет ли Денис в тот футбол, который ставит Ваноли. Паоло всю жизнь работал помощником, только полгода был главным тренером в «Спартаке».

    – Но вам нравится тот футбол, в который хочет играть Ваноли?

    – В «Спартаке» он впервые был главным тренером. К тому же он приехал в Россию и не знал чемпионат.

    Большой плюс в том, что Паоло знает Серию В. Ваноли приложит максимум усилий, чтобы достичь успехов с «Венецией». Терять ему нечего.

    Жду только позитивных изменений в игре команды. Если «Спартак» с Ваноли выиграл кубок, значит, были положительные моменты, связанные с работой тренера.

    • «Венеция» в прошлом сезоне играла в Серии А, а сейчас идет на 19-м месте в Серии В.
    • Контракт с Ваноли подписан по схеме «2+2».
    • Черышев перешел в итальянский клуб в конце августа, забил 3 гола и сделал 1 ассист в 8 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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