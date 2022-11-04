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    Сборная Коста-Рики объявила состав на чемпионат мира–2022

    Тренерский штаб сборной Коста-Рики определился с итоговой заявкой команды на чемпионат мира–2022 по футболу в Катаре.

    Вратари: Кейлор Навас («ПСЖ»), Эстебан Альварадо («Эредиано»), Патрик Секейра («Луго);

    Защитники: Франсиско Кальво («Коньяспор»), Хуан Варгас («Мильонариос»), Кендалл Уостон («Депортиво Саприсса»), Оскар Дуарте («Аль-Вахда»), Даниэль Чакон («Колорадо Рэпидс»), Кейшер Фуллер («Эредиано»), Карлос Мартинес («Сан-Карлос»), Брайан Овьедо («Реал Солт Лэйк»), Рональд Матаррита («Цинциннати»);

    Полузащитники: Ельцин Техеда («Эредиано»), Сельсо Борхес, Брайн Руис (оба – «Алахуэленсе»), Йоустин Салас, Альваро Самора (оба – «Депортиво Саприсса»), Роан Вильсон («Гресия»), Херсон Торрес, Дуглас Лопес (оба – «Эредиано»), Джевисон Беннетте («Сандерленд»), Антони Эрнандес («Пунтаренас»), Брандон Агилера («Ноттингем Форест»);

    Нападающие: Хоэль Кэмпбелл («Леон»), Антони Контрерас («Эредиано»), Хоан Венегас («Алахуэленсе»).

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Соперниками Коста-Рики на групповом этапе будут Испания, Германия и Япония.

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    Источник: сайт Федерации футбола Коста-Рики

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    04.11.2022 17:21
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