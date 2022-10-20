Кукуян рассудит «Локомотив» и «Динамо», Кукуляк обслужит матч «Зенит» – «Сочи» и другие назначения 14-го тура РПЛ

Российский футбольный союз определился с судейскими бригадами на матчи 14-го тура РПЛ.
22 октября (суббота)
«Пари НН» – «Краснодар»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Александр Богданов; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Факел» – «Ростов»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Антон Кобзев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Константин Юданов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Александр Гвардис.
«Локомотив» – «Динамо»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Сергей Французов.
23 октября (воскресенье)
«Оренбург» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Сергей Мартынов.
«Спартак» – «Химки»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Михаил Иванов; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Александр Колобаев.
«Ахмат» – «Торпедо»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Андрей Бутенко.
24 октября (понедельник)
«Урал» – «Крылья Советов»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Дмитрий Мосякин; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Игорь Синер.
«Зенит» – «Сочи»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Владимир Миневич; резервный судья – Иван Сиденков VAR – Антон Фролов; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Сергей Мацюра.