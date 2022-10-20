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  • Кукуян рассудит «Локомотив» и «Динамо», Кукуляк обслужит матч «Зенит» – «Сочи» и другие назначения 14-го тура РПЛ

Кукуян рассудит «Локомотив» и «Динамо», Кукуляк обслужит матч «Зенит» – «Сочи» и другие назначения 14-го тура РПЛ

20 октября 2022, 12:37
1

Российский футбольный союз определился с судейскими бригадами на матчи 14-го тура РПЛ.

22 октября (суббота)

«Пари НН»«Краснодар»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Александр Богданов; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Факел»«Ростов»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Антон Кобзев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Константин Юданов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Александр Гвардис.

«Локомотив»«Динамо»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Сергей Французов.

23 октября (воскресенье)

«Оренбург» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Сергей Мартынов.

«Спартак»«Химки»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Михаил Иванов; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Александр Колобаев.

«Ахмат»«Торпедо»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Андрей Бутенко.

24 октября (понедельник)

«Урал»«Крылья Советов»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Дмитрий Мосякин; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Игорь Синер.

«Зенит»«Сочи»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Владимир Миневич; резервный судья – Иван Сиденков VAR – Антон Фролов; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Сергей Мацюра.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак ЦСКА Ростов Краснодар Сочи Ахмат Динамо Локомотив Нижний Новгород Оренбург Химки Торпедо Крылья Советов Урал Факел Безбородов Владислав Шадыханов Павел Казарцев Василий Левников Кирилл Кукуляк Евгений Чистяков Артем Любимов Артем Кукуян Павел
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Теркчанин
1666264083
сколько куку...шек)))
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