Кубок России. «Оренбург» победил «Ахмат» в матче с 6 голами, удалением и двумя пенальти

"Оренбург" забил немало. Поразило их неуёмное желание забивать ещё и ещё. Такую суператакующую игру сейчас не часто приходится видеть!
«Оренбург» победил «Ахмат» (4:2) в матче 4-го тура группового этапа Кубка России.
Хозяева одержали волевую победу. Главный арбитр встречи назначил два пенальти и удалил форварда гостей Гамида Агаларова на 75-й минуте.
Россия. Кубок. 4-й тур. Группа С
Оренбург – Ахмат (Грозный) – 4:2 (3:2)
Голы: 0:1 – Агаларов, 11; 1:1 – Воробьев (с пенальти), 20; 2:1 – Оганесян, 31; 2:2 – Ильин (с пенальти), 39; 3:2 – Полуяхтов, 45+1; 4:2 – Павловец, 71.
Удаления: нет – Агаларов, 75.