Непомнящий – о конфликте Федотова и Абаскаля: «Почему игрокам можно проявлять эмоции, а тренерам нельзя?!»

Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий призвал КДК не обсуждать конфликт между главными тренерами ЦСКА и «Спартака» Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем.

«Считаю, это вообще неправильно обсуждать. После матча могут быть эмоции, но при чем тут КДК?! Двое мужчин что‑то сказали или сделали… Уверен, через день они будут нормально разговаривать друг с другом – и всe на этом закончится. Почему‑то игрокам можно проявлять эмоции, а тренерам нельзя!

Для меня это совсем другое, мне как‑то воспитание не позволяло вступать в подобные конфликты, но я понимаю сегодняшние реалии. Бывали моменты, когда соперник пытался провоцировать, но я на это не реагировал – вот и всe, – сказал Непомнящий.