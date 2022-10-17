В Польше отреагировали на заявление Рыбуса о завершении карьеры в сборной

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски прокомментировал слова защитника «Спартака» Мацея Рыбуса.

33-летний футболист заявил: «Можно ли сказать, что моя карьера в сборной Польши завершена? Да. Мне кажется, что да».

«Я ничего не слышал об этом. Потеряет ли от этого решения что-то сборная Польши? Я ничего не буду комментировать, так как у нас нет официальной информации», – сказал Квятковски.