В Польше отреагировали на заявление Рыбуса о завершении карьеры в сборной

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски прокомментировал слова защитника «Спартака» Мацея Рыбуса.
33-летний футболист заявил: «Можно ли сказать, что моя карьера в сборной Польши завершена? Да. Мне кажется, что да».
«Я ничего не слышал об этом. Потеряет ли от этого решения что-то сборная Польши? Я ничего не буду комментировать, так как у нас нет официальной информации», – сказал Квятковски.
- Рыбус выступал за сборную Польши с 2009 года, провел 66 матчей и забил 2 гола.
- Его исключили из национальной команды из-за перехода в «Спартак».
- При этом тренер сборной не исключал, что вернет игрока в состав позднее.
Источник: Metaratings