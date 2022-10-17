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    В Польше отреагировали на заявление Рыбуса о завершении карьеры в сборной

    Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски прокомментировал слова защитника «Спартака» Мацея Рыбуса.

    33-летний футболист заявил: «Можно ли сказать, что моя карьера в сборной Польши завершена? Да. Мне кажется, что да».

    «Я ничего не слышал об этом. Потеряет ли от этого решения что-то сборная Польши? Я ничего не буду комментировать, так как у нас нет официальной информации», – сказал Квятковски.

    • Рыбус выступал за сборную Польши с 2009 года, провел 66 матчей и забил 2 гола.
    • Его исключили из национальной команды из-за перехода в «Спартак».
    • При этом тренер сборной не исключал, что вернет игрока в состав позднее.

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    Источник: Metaratings

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