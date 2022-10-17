Рыбус завершил карьеру в сборной Польши

да по достоинству держался
успокоиться и играть в футбол
нервы и мысли
впрочем это у всех..
Защитник «Спартака» Мацей Рыбус рассказал, что не вернется в сборную Польши.
«Можно ли сказать, что моя карьера в сборной Польши завершена? Да. Мне кажется, что да», – заявил 33-летний футболист.
- Рыбус выступал за сборную Польши с 2009 года, провел 66 матчей и забил 2 гола.
- Его исключили из национальной команды из-за перехода в «Спартак».
- При этом тренер сборной не исключал, что вернет игрока в состав позднее.