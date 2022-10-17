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    Рыбус завершил карьеру в сборной Польши

    Защитник «Спартака» Мацей Рыбус рассказал, что не вернется в сборную Польши.

    «Можно ли сказать, что моя карьера в сборной Польши завершена? Да. Мне кажется, что да», – заявил 33-летний футболист.

    • Рыбус выступал за сборную Польши с 2009 года, провел 66 матчей и забил 2 гола.
    • Его исключили из национальной команды из-за перехода в «Спартак».
    • При этом тренер сборной не исключал, что вернет игрока в состав позднее.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6403

      Беспонтий 1 час назад

      да по достоинству держался
      успокоиться и играть в футбол
      нервы и мысли
      впрочем это у всех..

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