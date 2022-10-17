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    «Чума на оба ваши дома». Губерниев – о высказываниях Федотова и Салиховой после дерби ЦСКА – «Спартак»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Владимира Федотова в адрес Гильермо Абаскаля и последующую критику главного тренера ЦСКА со стороны Заремы Салиховой.

    • Федотов, говоря о стычке с Абаскалем, сказал: «Что-то рядом прыгало».
    • Зарема ответила ему: «Сложно выбить «Сочи» из человека».
    • Дерби завершилось ничьей 2:2.

    «Федотов, который говорил про Абаскаля в среднем роде, все четко понимал... Что и как он говорит... Это жестко...

    Зареме же совершенно не к лицу говорить всякую *** [фигню], особенно про жителей Сочи…

    В общем, чума на оба ваши дома», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    Сегодня, 12:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +652

      SLADE2019 8 минут назад

      Может я не прав, но я понял, что Зарема имела в виду клуб Сочи.

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