«Чума на оба ваши дома». Губерниев – о высказываниях Федотова и Салиховой после дерби ЦСКА – «Спартак»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Владимира Федотова в адрес Гильермо Абаскаля и последующую критику главного тренера ЦСКА со стороны Заремы Салиховой.

Федотов, говоря о стычке с Абаскалем, сказал: «Что-то рядом прыгало».

Зарема ответила ему: «Сложно выбить «Сочи» из человека».

Дерби завершилось ничьей 2:2.

«Федотов, который говорил про Абаскаля в среднем роде, все четко понимал... Что и как он говорит... Это жестко...

Зареме же совершенно не к лицу говорить всякую *** [фигню], особенно про жителей Сочи…

В общем, чума на оба ваши дома», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.