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    «Если мы говорим, что спорт вне политики, то не должны осуждать Украину, которая подает заявку». Депутат Журова – о ЧМ-2030

    Депутат Госдумы РФ Светлана Журова рассказала о своем отношении к решению Украины присоединиться к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030.

    «Если мы говорим о том, что спорт вне политики, то мы не должны осуждать Украину, которая подает подобную заявку.

    У них тоже есть болельщики, которые любят спорт. Я здесь занимаю нейтральную позицию. Спорт должен быть для всех», – сказала Журова.

    • В ноябре-декабре в Катаре пройдет ЧМ-2022.
    • В 2026 году чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике.

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    Источник: Газета.ру

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