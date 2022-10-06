«Если мы говорим, что спорт вне политики, то не должны осуждать Украину, которая подает заявку». Депутат Журова – о ЧМ-2030

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова рассказала о своем отношении к решению Украины присоединиться к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030.

«Если мы говорим о том, что спорт вне политики, то мы не должны осуждать Украину, которая подает подобную заявку.

У них тоже есть болельщики, которые любят спорт. Я здесь занимаю нейтральную позицию. Спорт должен быть для всех», – сказала Журова.