«Если мы говорим, что спорт вне политики, то не должны осуждать Украину, которая подает заявку». Депутат Журова – о ЧМ-2030

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова рассказала о своем отношении к решению Украины присоединиться к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030.
«Если мы говорим о том, что спорт вне политики, то мы не должны осуждать Украину, которая подает подобную заявку.
У них тоже есть болельщики, которые любят спорт. Я здесь занимаю нейтральную позицию. Спорт должен быть для всех», – сказала Журова.
- В ноябре-декабре в Катаре пройдет ЧМ-2022.
- В 2026 году чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике.
Источник: Газета.ру