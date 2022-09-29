«Теперь я должен обед Миранчуку». Педро Габриэл – о покере в матче с «Химками»

Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл ответил на вопросы о взаимодействии с полузащитником Антоном Миранчуком.

Бразилец оформил покер в кубковом матче с «Химками» (5:0).

3 ассиста на него отдал Миранчук, установив личный рекорд.

– Три из четырeх мячей ты забил в правый верхний угол. Это твой фирменный приeм?

– Да, это один из моих фирменных приeмов. Стараюсь, получив пас, обыграть соперника, убрать мяч под правую и пробить. Сегодня это получилось.

И отдельное спасибо Антону Миранчуку за три ассиста, которые он сделал мне сегодня.

– Как тебе вообще взаимодействие с Миранчуком?

– Очень легко с ним играть, Антон – классный игрок с большим потенциалом. Наладили мы с ним игровые связи ещe на тренировках.

Сегодня в игре тоже всe получилось. И теперь я ему должен обед (смеeтся).

Идеальный матч новичка «Локо»: покер за час, три мяча – с ассистов Миранчука