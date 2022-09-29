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    «Теперь я должен обед Миранчуку». Педро Габриэл – о покере в матче с «Химками»

    Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл ответил на вопросы о взаимодействии с полузащитником Антоном Миранчуком.

    • Бразилец оформил покер в кубковом матче с «Химками» (5:0).
    • 3 ассиста на него отдал Миранчук, установив личный рекорд.

    – Три из четырeх мячей ты забил в правый верхний угол. Это твой фирменный приeм?

    – Да, это один из моих фирменных приeмов. Стараюсь, получив пас, обыграть соперника, убрать мяч под правую и пробить. Сегодня это получилось.

    И отдельное спасибо Антону Миранчуку за три ассиста, которые он сделал мне сегодня.

    – Как тебе вообще взаимодействие с Миранчуком?

    – Очень легко с ним играть, Антон – классный игрок с большим потенциалом. Наладили мы с ним игровые связи ещe на тренировках.

    Сегодня в игре тоже всe получилось. И теперь я ему должен обед (смеeтся).

    Идеальный матч новичка «Локо»: покер за час, три мяча – с ассистов Миранчука

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    Источник: сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 11:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +23275

      DOCTOR PENALTY 35 минут назад

      С такой результативностью неплохо его продадут, и скорее всего уже есть покупатель, Цорн не заставит себя ждать.

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      Рейтинг: +5840

      subbotaspartak 1 час назад

      Три паса - это завтрик, обед, полдник.

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