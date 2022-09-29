Антон Миранчук установил личный рекорд в матче «Химки» – «Локомотив»

Химки на столько деморализованы, что в матчах с ними возможны любые рекорды.
Юрану ещё и повезло , что весь этот шлак не на него свалился.
Его 7 очков в 4-х матчах, больше фарт чем игра, так что "вышел сухим из воды".
В третьем туре Кубка России «Локомотив» разгромил «Химки» со счетом 5:0.
Четыре из пяти голов забил Педро Габриэл, в трех случаях ему ассистировал Антон Миранчук.
Полузащитник установил личный рекорд – он впервые в карьере отдал три результативных передачи за один матч в составе «Локо».