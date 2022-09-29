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    Антон Миранчук установил личный рекорд в матче «Химки» – «Локомотив»

    В третьем туре Кубка России «Локомотив» разгромил «Химки» со счетом 5:0.

    Четыре из пяти голов забил Педро Габриэл, в трех случаях ему ассистировал Антон Миранчук.

    Полузащитник установил личный рекорд – он впервые в карьере отдал три результативных передачи за один матч в составе «Локо».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11519

      Алексей З 33 минуты назад

      Химки на столько деморализованы, что в матчах с ними возможны любые рекорды.
      Юрану ещё и повезло , что весь этот шлак не на него свалился.
      Его 7 очков в 4-х матчах, больше фарт чем игра, так что "вышел сухим из воды".

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      Рейтинг: +3737

      Питерский князь 46 минут назад

      А зачем открывать разделы, где нет комментариев?
      Дать рюмку и не налить?
      :))))

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