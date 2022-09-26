Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стало известно, кто рассудит «Спартак» и «Зенит» в Кубке России

Стало известно, кто рассудит «Спартак» и «Зенит» в Кубке России

26 сентября 2022, 13:59
7

РФС назначил арбитров на матчи 3-го тура группового этапа Кубка России в Пути РПЛ.

Виталий Мешков обслужит матч «Спартак» – «Зенит». Алексей Сухой рассудит ЦСКА и «Сочи».

28 сентября, среда

«Химки» – «Локомотив»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Андрей Образко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Сергей Мацюра.

«Краснодар»«Пари НН»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Дмитрий Семeнов, Сергей Каруненко; резервный судья – Анатолий Жабченко; инспектор – Алексей Тюмин.

«Оренбург»«Динамо»: судья – Иван Сиденков, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Александр Колобаев.

«Урал»«Торпедо»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Алексей Воронцов; резервный судья – Евгений Галимов; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Сергей Мартынов.

ЦСКА – «Сочи»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Адлан Хатуев; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Александр Гвардис.

29 сентября, четверг

«Факел»«Крылья Советов»: судья – Антон Фролов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Игорь Панин; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Игорь Синер.

«Спартак» – «Зенит»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Александр Богданов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Андрей Бутенко.

«Ахмат»«Ростов»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Французов.

Еще по теме:
«Сложно финансово и организационно»: ялтинский «Рубин» – об участии в Fonbet Кубке России
В «Севастополе» объяснили отказ от участия в Fonbet Кубке России
Дюков объяснил, почему крымские клубы не будут играть в Кубке России-2023/24 7
Источник: сайт РФС
Россия. Кубок Спартак Зенит Мешков Виталий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1664190482
Щас доместос высер оставит про 7-1 !
Ответить
Kollljan
1664191272
Вот он! Свинячий судейка! Нам не привыкать. Обыграем и с ним.
Ответить
paracetamol
1664202755
Мешок так себе свистунишка, к тому же морквич!
Ответить
meexarotte
1664204739
Видеорегистратор 8 в 1 с радар-детектором по старой цене!------- https://xurl.es/avtos
Ответить
ААМ
1664254224
Играть надо, а не судей обсуждать.
Ответить
Главные новости
Мнение Бубнова о трансфере Головина в «Зенит»
08:39
1
«Монако» принял решение по Головину на фоне возможного трансфера в «Зенит»
08:34
1
У ЦСКА не получилось продать Гонду: подробности
08:27
Три варианта в РПЛ для Головина, конфликт Мостового с дочерью Семака, Аршавин начал тренерскую карьеру и другие новости
02:00
Губерниев назвал главный трансфер лета в РПЛ
01:47
1
Бубнов вынес вердикт футболисту «Спартака»: «Зачем его взяли?»
01:36
7
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались»
01:13
6
Черданцев объяснил стратегию «Зенита» на сезон
01:01
7
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
00:44
3
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
00:29
6
Все новости
Все новости
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
00:29
6
Черчесов высказался о разгромном поражении «Ахмата» от «Динамо»
Вчера, 22:58
Шварц прокомментировал кубковую победу «Динамо» над «Ахматом»
Вчера, 22:40
Бомбардирский рекорд Кубка России повторили дважды за два дня
Вчера, 22:17
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
Вчера, 21:27
3
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
Вчера, 11:33
17
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
Вчера, 10:48
7
Тренер «Родины» назвал сомнительное решение судьи в игре со «Спартаком»
Вчера, 10:33
10
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
Вчера, 00:12
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
2 сентября
11
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
2 сентября
4
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
2 сентября
70
Евсеев объяснил кубковое поражение «Динамо Мх» от «Зенита»
2 сентября
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо»
2 сентября
1
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел»
2 сентября
2
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
2 сентября
25
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
2 сентября
16
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
2 сентября
3
Тренер «Рубина» Артига прокомментировал кубковую победу над «Оренбургом»
2 сентября
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
2 сентября
9
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
2 сентября
4
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо Мх»: 2 сентября 2026
2 сентября
3
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
2 сентября
4
Где смотреть матч «Динамо» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 3 сентября 2026
2 сентября
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
1 сентября
16
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
1 сентября
40
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
1 сентября
1
Кубок России. «Краснодар» по пенальти победил «Факел»
1 сентября
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+