Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Стало известно, кто рассудит «Спартак» и «Зенит» в Кубке России

    РФС назначил арбитров на матчи 3-го тура группового этапа Кубка России в Пути РПЛ.

    Виталий Мешков обслужит матч «Спартак» – «Зенит». Алексей Сухой рассудит ЦСКА и «Сочи».

    28 сентября, среда

    «Химки» – «Локомотив»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Андрей Образко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Сергей Мацюра.

    «Краснодар»«Пари НН»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Дмитрий Семeнов, Сергей Каруненко; резервный судья – Анатолий Жабченко; инспектор – Алексей Тюмин.

    «Оренбург»«Динамо»: судья – Иван Сиденков, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Александр Колобаев.

    «Урал»«Торпедо»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Алексей Воронцов; резервный судья – Евгений Галимов; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Сергей Мартынов.

    ЦСКА – «Сочи»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Адлан Хатуев; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Александр Гвардис.

    29 сентября, четверг

    «Факел»«Крылья Советов»: судья – Антон Фролов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Игорь Панин; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Игорь Синер.

    «Спартак» – «Зенит»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Александр Богданов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Андрей Бутенко.

    «Ахмат»«Ростов»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Французов.

    Новости по теме
    Матчи 3-го тура Кубка России начнутся с минуты молчания в память о погибших в ижевской школе
    «Нефтехимик»: «Матч со «СтавропольАгроСоюзом» состоится, несмотря на частичную мобилизацию»
    «Жду. Готов. Прятаться неправильно и не нужно». Защитник «СтавропольАгроСоюза» – о мобилизации
    Источник: сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:59
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +417

      Лицом_на_клаве 1 час назад

      Не поможет Мешок от очередного куража Зенита над хряками. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17236

      Cleaner 2 часа назад

      Какая боль, Спартак - Зенит будет 0:5.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3832

      Kollljan 3 часа назад

      Вот он! Свинячий судейка! Нам не привыкать. Обыграем и с ним.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15536

      Fusballer > Kollljan 2 часа назад

      А я думал бом.жачий(((

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10057

      R_a_i_n 3 часа назад

      Щас доместос высер оставит про 7-1 !

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17236

      Cleaner > R_a_i_n 2 часа назад

      А Вы оптимист. Но не забить Спартаку даже одного! Мой невеселый прогноз для Спартака смотрите в моем комментарии выше...)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10057

      R_a_i_n > Cleaner 47 минут назад

      а вот и высер

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11