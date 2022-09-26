Стало известно, кто рассудит «Спартак» и «Зенит» в Кубке России

РФС назначил арбитров на матчи 3-го тура группового этапа Кубка России в Пути РПЛ.
Виталий Мешков обслужит матч «Спартак» – «Зенит». Алексей Сухой рассудит ЦСКА и «Сочи».
28 сентября, среда
«Химки» – «Локомотив»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Андрей Образко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Сергей Мацюра.
«Краснодар» – «Пари НН»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Дмитрий Семeнов, Сергей Каруненко; резервный судья – Анатолий Жабченко; инспектор – Алексей Тюмин.
«Оренбург» – «Динамо»: судья – Иван Сиденков, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Александр Колобаев.
«Урал» – «Торпедо»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Алексей Воронцов; резервный судья – Евгений Галимов; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Сергей Мартынов.
ЦСКА – «Сочи»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Адлан Хатуев; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Александр Гвардис.
29 сентября, четверг
«Факел» – «Крылья Советов»: судья – Антон Фролов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Игорь Панин; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Игорь Синер.
«Спартак» – «Зенит»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Александр Богданов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Андрей Бутенко.
«Ахмат» – «Ростов»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Французов.