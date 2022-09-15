Тащин: «Матч ТВ» ничего не отправлял в КДК. «Краснодар» ищет причину поражения где угодно, но только не в себе»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин прокомментировал обвинения «Краснодара» в адрес телеканала из-за дисквалификации нападающего Джона Кордобы на два матча.

Ранее гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг обвинил телеканал в «доносительстве» и заявил, что клуб прекращает контакты с «Матч ТВ».

Главный арбитр Сергей Иванов по ходу матча назначил 3 пенальти в пользу ЦСКА.

Кордоба после 1-го тайма оскорблял судей, назвав их «говнюками».

После матча он сказал главном арбитру: «Иванов, еще один пенальти?».

«Все-таки до сих пор удивляюсь, как некоторые любят искать причину поражений где угодно, но только не в самих себе.

Василий прав. Корреспондент работал в аккредитованной зоне, имея все необходимые документы, и выполнял свою работу. Работа корреспондента – это не только интервью на фоне баннера.

Заявление руководителя «Краснодара» не соответствует действительности, в КДК мы ничего не отправляли – добавить к этому нечего», – написал Тащин в телеграме.