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    Тащин: «Матч ТВ» ничего не отправлял в КДК. «Краснодар» ищет причину поражения где угодно, но только не в себе»

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин прокомментировал обвинения «Краснодара» в адрес телеканала из-за дисквалификации нападающего Джона Кордобы на два матча.

    Ранее гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг обвинил телеканал в «доносительстве» и заявил, что клуб прекращает контакты с «Матч ТВ».

    • Главный арбитр Сергей Иванов по ходу матча назначил 3 пенальти в пользу ЦСКА.
    • Кордоба после 1-го тайма оскорблял судей, назвав их «говнюками».
    • После матча он сказал главном арбитру: «Иванов, еще один пенальти?».

    «Все-таки до сих пор удивляюсь, как некоторые любят искать причину поражений где угодно, но только не в самих себе.

    Василий прав. Корреспондент работал в аккредитованной зоне, имея все необходимые документы, и выполнял свою работу. Работа корреспондента – это не только интервью на фоне баннера.

    Заявление руководителя «Краснодара» не соответствует действительности, в КДК мы ничего не отправляли – добавить к этому нечего», – написал Тащин в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Александра Тащина

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    Сегодня, 15:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1040

      edw7777 42 минуты назад

      Работа матч тв - это позор российской журналистики. Случившееся - лишнее тому подтверждение

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