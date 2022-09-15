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    Галицкий лично звонил автору видео с оскорблениями Кордобы в адрес судей (Василий Конов)

    Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов ответил на обвинения «Краснодара» в адрес телеканала из-за дисквалификации нападающего Джона Кордобы на два матча.

    Ранее гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг обвинил телеканал в «доносительстве» и заявил, что клуб прекращает контакты с «Матч ТВ».

    • Главный арбитр Сергей Иванов по ходу матча назначил 3 пенальти в пользу ЦСКА.
    • Кордоба после 1-го тайма оскорблял судей, назвав их «говнюками».
    • После матча он сказал главном арбитру: «Иванов, еще один пенальти?».

    «Заявления «Краснодара» в адрес «Матч ТВ» уже не удивляют. После игры представители клуба возмущались судейством (и проиграли по всем пунктам), теперь во всем виноваты представители СМИ. Ну кто-то же должен быть виноват, помимо самих себя.

    Профессиональные футболисты не могут не знать, что являются публичными людьми, и тем более знают о многочисленных камерах, которые есть на стадионе. Камеры не только в телефоне у корреспондента – есть везде.

    Особенно поражают сказки об отправке видео в КДК с «доносом». Возможно, «Краснодару» не хватает футбольной сказки, и он решил придумать такую.

    Видео на наших ресурсах увидели представители судейского корпуса и КДК – на этом все. Нас никто не просил ничего присылать, мы не отправляли и автора видео не было на заседании.

    «Краснодар» – самобытный клуб с шикарным стадионом, потрясающими болельщиками и своим ярким стилем игры. Мы всегда относились с симпатией к команде и проекту в целом. Будем так делать и впредь, профессионально и объективно освещая деятельность ФК «Краснодар».

    С нашей стороны зеркальных мер в адрес «Краснодара» не будет. Мы все любим и ценим то, что делает Сергей Галицкий, который звонил, общался с автором видео, и не только», – написал Конов в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 14:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +369

      Stavr007 7 минут назад

      слышали мы уже как дзюпе звонили с матч тв...

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      natstync 25 минут назад

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      Рейтинг: +15527

      NewLife 56 минут назад

      "Не виноватая я, он сам пришел" Срач тв начало слегка попукивать.

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      Рейтинг: +2839

      Ziklop 1 час назад

      пранкеры лично звонили, представились Галицким!

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      Рейтинг: +9869

      R_a_i_n 1 час назад

      Не фик отмазываться. Канал помоечный и грязный! С продажными журналистами и с всякими там Канделаками.

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