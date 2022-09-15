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  • Галицкий лично звонил автору видео с оскорблениями Кордобы в адрес судей (Василий Конов)

Галицкий лично звонил автору видео с оскорблениями Кордобы в адрес судей (Василий Конов)

15 сентября 2022, 14:50
8

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов ответил на обвинения «Краснодара» в адрес телеканала из-за дисквалификации нападающего Джона Кордобы на два матча.

Ранее гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг обвинил телеканал в «доносительстве» и заявил, что клуб прекращает контакты с «Матч ТВ».

  • Главный арбитр Сергей Иванов по ходу матча назначил 3 пенальти в пользу ЦСКА.
  • Кордоба после 1-го тайма оскорблял судей, назвав их «говнюками».
  • После матча он сказал главном арбитру: «Иванов, еще один пенальти?».

«Заявления «Краснодара» в адрес «Матч ТВ» уже не удивляют. После игры представители клуба возмущались судейством (и проиграли по всем пунктам), теперь во всем виноваты представители СМИ. Ну кто-то же должен быть виноват, помимо самих себя.

Профессиональные футболисты не могут не знать, что являются публичными людьми, и тем более знают о многочисленных камерах, которые есть на стадионе. Камеры не только в телефоне у корреспондента – есть везде.

Особенно поражают сказки об отправке видео в КДК с «доносом». Возможно, «Краснодару» не хватает футбольной сказки, и он решил придумать такую.

Видео на наших ресурсах увидели представители судейского корпуса и КДК – на этом все. Нас никто не просил ничего присылать, мы не отправляли и автора видео не было на заседании.

«Краснодар» – самобытный клуб с шикарным стадионом, потрясающими болельщиками и своим ярким стилем игры. Мы всегда относились с симпатией к команде и проекту в целом. Будем так делать и впредь, профессионально и объективно освещая деятельность ФК «Краснодар».

С нашей стороны зеркальных мер в адрес «Краснодара» не будет. Мы все любим и ценим то, что делает Сергей Галицкий, который звонил, общался с автором видео, и не только», – написал Конов в телеграме.

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Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Краснодар Кордоба Джон Галицкий Сергей
Комментарии (8)
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R_a_i_n
1663243285
Не фик отмазываться. Канал помоечный и грязный! С продажными журналистами и с всякими там Канделаками.
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Ziklop
1663243542
пранкеры лично звонили, представились Галицким!
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NewLife
1663245314
"Не виноватая я, он сам пришел" Срач тв начало слегка попукивать.
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natstync
1663247229
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Stavr007
1663248287
слышали мы уже как дзюпе звонили с матч тв...
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paracetamol
1663249904
С нашей стороны зеркальных мер в адрес «Краснодара» не будет... Ошибаетесь, думаю, что будут, пару матчей быки "проиграют".
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Viacheslav
1663253537
Снимать людей (публичных или "закрытых") из-за угла как то подловато... Хотя для вас это видимо норма - от ваших объяснений говнецом попахивает
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Кузьмич на трибуне
1663263298
Мало того , что в каждом туре судейские скандалы, так теперь ещё выкладывают видео с переводом из коридоров стадионов. Такой футбол и смотреть уже не интересно. Ну сразу бы сказали, что на пьедестале будут Питер и две московские команды. А всех остальных можно обвинить предвзятости.
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