Почему лучших футболистов называют GOAT («козел»)? Это похвала, которую когда-то ввел Мухаммед Али

В соцсетях сейчас модно классных игроков или тех, что хорошо проявили себя на конкретном отрезке, называть английским словом GOAT. В переводе это значит «козел». Но все не так однозначно – на самом деле один из самых распространенных способов похвалить в спорте.

Откуда появилось такое определение

GOAT – это аббревиатура, которая расшифровывается как Greatest Of All Time – «Величайший всех времен». В спорте она закрепилась благодаря Мухаммеду Али. В 1974 году после победы над Джорджем Форманом сказал: «Кажется, вы уже слышали от меня, что я – величайший спортсмен всех времен (сокращение goat), так и запишите. Никто никогда не сможет победить меня».

Репортеры записали его «Greatest Of All Time» как «G.O.A.T». Однажды Али даже прокомментировал это: «Ни за что не приплетаю к этой теме животных. Это выдумки журналистов. Я просто хотел подчеркнуть свою мощь и свое величие. Я действительно считаю, что ни один спортсмен из мира бокса не может сравниться со мной».

В 1992 году жена Мухаммеда Али зарегистрировала компанию Greatest of All Time, Inc – термин при этом семья Али зарегистрировала как интеллектуальную собственность. Сайт Grammarphobia (на него ссылаются многие англоязычные источники) утверждает, что термин сильно популяризовал рэпер LL Cool J в треке G.O.A.T.

В каких видах спорта используется термин

Да во всех. Примеры:

• Бывший тренер «Лейкерс» Люк Уолтон прямо в одном из интервью сказал: «Послушайте, Леброн – величайший спортсмен все времен» («Listen Lebron is the G.O.A.T.»).

• НФЛ. SMM-менеджеры лиги в соцсетях часто называли Томом Брэди goat.

• НХЛ. Клубы лиги тоже часто называют своих игроков в соцсетях после ярких моментов.

• Футбол. Здесь тоже это понятие распространено. И им пользуются современные медиа. Даже в 2022-м выходят статьи, где журналисты выясняют, кто же более величественный спортсмен – Месси или Роналду. Такой текст был, например, у Football Talk.

Кстати, Месси в «ПСЖ» носит майку с «GOAT» на рукаве. Как и вся команда

Да, это так. Но здесь GOAT – это компания, которая занимается продажей одежды в режиме онлайн. GOAT и «ПСЖ» заключили соглашение в апреле-2022. GOAT публикует свою рекламу на рукаве всех вариантов форм «ПСЖ», а клуб получает взамен 50 млн долларов за сезон.

Выглядит это так:

Sportbible попробовал раскрутить сенсацию и написал, что в этом сотрудничестве есть одна важная деталь: «ПСЖ» публикует GOAT дополнительно на тренировочной форме только одного игрока – Лионеля Месси». Но это неправда. Она есть на тренировочных формах всех игроков и даже тренеров. Вот пример Неймара и Кристофа Галтье.

Директор клуба по партнерским клубам Марк Армстронг сказал, что нет никакого символизма в подписании соглашения именно с этой фирмой. Но Армстронг отметил: «Фраза на рукавах наших игроков очень точно передает их реальный уровень».

Текст: Илья Егоров

Фото: dpa, Keystone Press Agency/Global Look Press, официальный сайт «ПСЖ»