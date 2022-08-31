Стали известны условия контракта Черышева с «Венецией»

Глава скаутского отдела «Венеции» Александер Мента рассказал, на какой срок итальянский клуб подписал контракт с полузащитником Денисом Черышевым.

«Черышев подписал контракт на два года с возможностью продления на ещe один сезон», — сказал Мента.

«Валенсия» не стала продлевать контракт с Черышевым.

В прошлом сезоне он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 20 матчах.

«Венеция» вылетела из Серии А по итогам сезона-2021/22.

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