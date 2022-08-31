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    Стало известно, какой клуб предлагал контракт Черышеву

    Агент Малик Арутюнов рассказал, что пытался найти команду экс-полузащитнику «Валенсии» Денису Черышеву.

    — Без работы сейчас остается много россиян.

    — Черышевым мы занимаемся с мая-июня. Общаюсь с Денисом, мой партнер Джейхун — с его отцом. Интерес есть: мы предлагали Черышева топ-5 клубам и середнякам. Но финансовые запросы Дениса не устраивают турок — не тянут.

    Был вариант с «Эюпспором» из пригорода Стамбула. К большому удивлению, только этот клуб — из первой лиги, но с очень влиятельным владельцем и планами выйти в Суперлигу, а затем и в ЛЧ — тянул Черышева по финансам.

    Но Денис не захотел, хотя они были готовы платить большие деньги — миллионы евро, предлагали контракт на несколько лет. И в конце концов подписали Бабеля из «Галатасарая».

    • 31-летний россиянин – свободный агент.
    • «Валенсия» не стала продлевать контракт с Черышевым.
    • В прошлом сезоне он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 20 матчах.
    • «Венеция» вылетела из Серии А по итогам сезона-2021/22.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3472

      Axe111 8 секунд назад

      ТЯНУЛ ФИНАНСЫ ЧЕРЫШЕВА)))))))))))))) да он бесплатно должен играть

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