Президент «Демирспора» объяснил, зачем клуб подписал Дзюбу

Президент «Адана Демирспор» Мурат Санджак подтвердил желание нападающего Марио Балотелли покинуть клуб.

«У Балотелли есть желание уехать отсюда. Тот, кто захочет его купить, должен заплатить 4 миллиона евро. Если он никуда не уедет во время трансферного окна, он будет работать и продолжать играть здесь. Ко мне никто не обращался, но есть переговоры с его агентом.

Мы взяли Артема Дзюбу на случай, если он уйдет. На самом деле, если он уйдет, мы купим еще одного игрока», — цитирует Санджака A Spor.