Серия А. «Милан» победил «Болонью»; «Торино» без Миранчука справился на выезде с «Кремонезе», Влашич забил

«Милан» в третьем туре чемпионата Италии переиграл «Болонью». В обоих голах поучаствовал форвард Рафаэль Леау, которым интересуется «Челси».

В другой встрече «Торино» на выезде победил «Кремонезе». Российский полузащитник туринцев Алексей Миранчук не играл из-за травмы.

Один из голов «Торино» забил бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

Италия. Серия А. 3-й тур

Милан – Болонья – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Леау, 21; 2:0 – Жиру, 58.

Кремонезе – Торино – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Влашич, 17; 0:2 – Радоньич, 65; 1:2 – Серникола, 80.

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