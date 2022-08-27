Серия А. «Милан» победил «Болонью»; «Торино» без Миранчука справился на выезде с «Кремонезе», Влашич забил

«Милан» в третьем туре чемпионата Италии переиграл «Болонью». В обоих голах поучаствовал форвард Рафаэль Леау, которым интересуется «Челси».
В другой встрече «Торино» на выезде победил «Кремонезе». Российский полузащитник туринцев Алексей Миранчук не играл из-за травмы.
Один из голов «Торино» забил бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
Италия. Серия А. 3-й тур
Голы: 1:0 – Леау, 21; 2:0 – Жиру, 58.
Кремонезе – Торино – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Влашич, 17; 0:2 – Радоньич, 65; 1:2 – Серникола, 80.
Источник: Бомбардир.ру