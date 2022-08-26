УЕФА представил мяч для Лиги Европы

На каждом форуме(турнире) мяч должен быть оригинальным,т.е. отличным от всех предыдущих.Повторов быть не может,взял мяч в руки через 200 лет и знаешь,на каких полях его гоняли.Отличие только в художественном оформлении.Главное - он должен быть круглым.
Состоялась презентация мяча, которым будут играть в Лиге Европы сезона-2022/23.
Разработкой игрового снаряда занималась японская компания Molten.
- Групповой этап ЛЕ пройдет с 8 сентября по 3 ноября.
- Итоги жеребьевки турнира можно посмотреть здесь.
- Клубы РПЛ не допущены к участию в еврокубках.