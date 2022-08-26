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    УЕФА представил мяч для Лиги Европы

    Состоялась презентация мяча, которым будут играть в Лиге Европы сезона-2022/23.

    Разработкой игрового снаряда занималась японская компания Molten.

    • Групповой этап ЛЕ пройдет с 8 сентября по 3 ноября.
    • Итоги жеребьевки турнира можно посмотреть здесь.
    • Клубы РПЛ не допущены к участию в еврокубках.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13474

      playsh 31 минуту назад

      На каждом форуме(турнире) мяч должен быть оригинальным,т.е. отличным от всех предыдущих.Повторов быть не может,взял мяч в руки через 200 лет и знаешь,на каких полях его гоняли.Отличие только в художественном оформлении.Главное - он должен быть круглым.

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      Рейтинг: +4043

      mutabor0992 59 минут назад

      Мяч как мяч.Ничего необычного.

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