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    Агент Миранчука объяснил, почему Алексей решил уйти из «Аталанты» в «Торино»

    Вадим Шпинев, агент новичка «Торино» Алексея Миранчука, объяснил, почему футболист решил покинуть «Аталанту».

    ― Когда Алексей задумался о смене команды?

    ― В сентябре будет два года с его приезда в Италию. Время шло, проходила адаптация. Конечно, ему хотелось больше играть, получать больше доверия и внимания. «Аталанта» до последнего верила в Лeшу и утверждала, что клуб считает Алексея сильным игроком.

    Когда исполнительный директор Лука Перкасси дал добро на аренду, он сказал: «Для нас это очень сложный переход. Имиджево и экономически ― это минусовая сделка, мы идeм вам навстречу из уважения к футболисту. Но для нас это больно».

    • «Торино» арендовал Миранчука с правом выкупа за 12 миллионов евро.
    • За 2 сезона в «Аталанте» хавбек провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.

    Как Алексeй Миранчук проявит себя в «Тoрино»: получится ли у него лучше, чем в «Аталанте»

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    Источник: «Чемпионат»

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