Агент Миранчука объяснил, почему Алексей решил уйти из «Аталанты» в «Торино»

Вадим Шпинев, агент новичка «Торино» Алексея Миранчука, объяснил, почему футболист решил покинуть «Аталанту».

― Когда Алексей задумался о смене команды?

― В сентябре будет два года с его приезда в Италию. Время шло, проходила адаптация. Конечно, ему хотелось больше играть, получать больше доверия и внимания. «Аталанта» до последнего верила в Лeшу и утверждала, что клуб считает Алексея сильным игроком.

Когда исполнительный директор Лука Перкасси дал добро на аренду, он сказал: «Для нас это очень сложный переход. Имиджево и экономически ― это минусовая сделка, мы идeм вам навстречу из уважения к футболисту. Но для нас это больно».

«Торино» арендовал Миранчука с правом выкупа за 12 миллионов евро.

За 2 сезона в «Аталанте» хавбек провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.

Как Алексeй Миранчук проявит себя в «Тoрино»: получится ли у него лучше, чем в «Аталанте»