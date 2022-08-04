Каррера назвал главную проблему Кокорина

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера согласен с Фабио Капелло, который считает форварда «Фиорентины» Александра Кокорина нереализованным талантом.

«Слова Фабио Капелло про Кокорина — чистая правда, я с ним согласен. Кокорин нравился мне как футболист, было видно, что он талантливый игрок с большим потенциалом. А не реализовался он, на мой взгляд, потому что слишком быстро перестал развиваться.

Главная проблема Кокорина в менталитете — он был доволен тем, чего достиг, и не хотел жертвовать собой, чтобы стать топ-игроком», — сказал Каррера.