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    Каррера назвал главную проблему Кокорина

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера согласен с Фабио Капелло, который считает форварда «Фиорентины» Александра Кокорина нереализованным талантом.

    «Слова Фабио Капелло про Кокорина — чистая правда, я с ним согласен. Кокорин нравился мне как футболист, было видно, что он талантливый игрок с большим потенциалом. А не реализовался он, на мой взгляд, потому что слишком быстро перестал развиваться.

    Главная проблема Кокорина в менталитете — он был доволен тем, чего достиг, и не хотел жертвовать собой, чтобы стать топ-игроком», — сказал Каррера.

    • Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
    • У Кокорина осталось 2 года по контракту с «Фиорентиной».

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    Источник: «РБ Спорт»

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