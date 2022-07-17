Экс-футболисты сборной России сыграли в футбол с работниками ЧТПЗ

Несколько бывших футболистов сборной России посетили Челябинский трубопрокатный завод по случаю дня металлурга. В Челябинск съездили Никита Баженов, Владимир Быстров, Алексей Игонин, Руслан Пименов, Дмитрий Сычев и Александр Филимонов.

Они поучаствовали в турнире в составе команд завода. Помимо этого для спортсменов провели экскурсию по ЧТПЗ.

«Это одно из кульминационных событий нашего любимого праздника – дня металлурга. Тем более что футбол – это большой праздник для всех нас. Присутствие таких знаменитых гостей еще больше умножает для нас значимость этого события. Честно скажу, мы готовились, волновались, хотели, чтобы все прошло на высшем уровне, как это принято в нашей компании. Из присутствующих здесь никто еще не играл с такими заездами. Это не купить ни за какие деньги.

Огромное спасибо компании ТМК, которая организует такие праздники с большой буквы, и большое спасибо РФС, который откликается на приглашения и дарит нам такие подарки. Очень хочется, чтобы ФК «Челябинск» попал в Первую лигу – а пока мы ездим в Екатеринбург, болеть за «Урал», – сказал управляющий директор ЧТПЗ Валентин Тазетдинов.