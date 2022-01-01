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Титов – о Бакаеве: «В мое время переход из «Спартака» в «Зенит» был исключен, это было невозможно»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов прокомментировал трансфер Зелимхана Бакаева из московского клуба в «Зенит».

«В этом состоянии был Павел Погребняк, Владимир Быстров, Роман Широков. Бакаеву терпения, но выбор сделан, хотя время лечит. Год, два, три, возможно, месяц — всe поменяется. И Бакаеву будут хлопать уже здесь, в Питере.

Учитывая, что он воспитанник «Спартака», моему поколению — это просто непонятно. Предательство? Нет. Почему я должен так считать? Ему осталось играть десять лет, ну может больше. Бакаев выбор свой сделал. У него есть семья, родители. В Питере, видимо, дали немного больше в финансовых условиях. В моe время это было просто невозможно.

Для нас перейти из «Спартака» в ЦСКА, «Локомотив», «Динамо», «Зенит» было исключено. Сегодня выбор футболистов — выбор агентов, которых у нас не было. Поэтому мы выбирали сердцем и душой», – сказал Титов.

  • Бакаев уже забивал за «Зенит».
  • Он провел за московскую команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
  • В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +8555

    R_a_i_n 16 минут назад

    Время пройдет, мы все увидим.

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