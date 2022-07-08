Титов – о Бакаеве: «В мое время переход из «Спартака» в «Зенит» был исключен, это было невозможно»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов прокомментировал трансфер Зелимхана Бакаева из московского клуба в «Зенит».

«В этом состоянии был Павел Погребняк, Владимир Быстров, Роман Широков. Бакаеву терпения, но выбор сделан, хотя время лечит. Год, два, три, возможно, месяц — всe поменяется. И Бакаеву будут хлопать уже здесь, в Питере.

Учитывая, что он воспитанник «Спартака», моему поколению — это просто непонятно. Предательство? Нет. Почему я должен так считать? Ему осталось играть десять лет, ну может больше. Бакаев выбор свой сделал. У него есть семья, родители. В Питере, видимо, дали немного больше в финансовых условиях. В моe время это было просто невозможно.

Для нас перейти из «Спартака» в ЦСКА, «Локомотив», «Динамо», «Зенит» было исключено. Сегодня выбор футболистов — выбор агентов, которых у нас не было. Поэтому мы выбирали сердцем и душой», – сказал Титов.