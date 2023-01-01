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Семак прокомментировал переход Кассьерры из «Сочи» в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о покупке нападающего Матео Кассьерры.

«Роль у Матео Кассьерры одна — он нападающий. Это не тот игрок, который сможет одинаково успешно играть на нескольких позициях. Сейчас нам нужно разобраться в том, в какой форме он находится, насколько он готов.

Планируется, что он полетит с нами на матч с «Црвеной Звездой», а сыграет или нет, будет зависеть от его состояния и от его готовности.

Сегодня Матео проводит первый тренировочный день в «Зените». Не думаю, что у него возникнут проблемы с адаптацией. Есть Барриос и целая группа игроков из Латинской Америки, которые помогут Кассьерре с адаптацией. Матео говорит и на английском языке, что облегчает его контакт даже с российскими игроками.

Ему нужно будет понять требования тренерского штаба и немного сыграться с партнерами. Думаю, он быстро сможет набрать физические кондиции и влиться в команду», — сказал Семак.

  • Контракт с 25-летним колумбийцем подписан по схеме «3+1».
  • Сообщалось, что «Зенит» заплатит за него 4 миллиона евро плюс бонусы.
  • Кассьерра в минувшем сезоне забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах за «Сочи».

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 11:04
Комментарии4
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    Рейтинг: +82

    Аден 1 час назад

    физрук подстраховывается. Не сцы серюня, обрастет эта игруля жирком через полгодика на халяве.

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    Рейтинг: +16215

    житель СПб 2 часа назад

    Хороший нап очень нужен Зениту.

    1
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    Рейтинг: +16080

    Cleaner 2 часа назад

    Из «Сочи» в «Зенит»???
    Из Зенита-2 в Зенит-1. Только так!!!!!!!!!!!!!!!!

    1
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    ...
    Рейтинг: +16215

    житель СПб > Cleaner 2 часа назад

    Ну-ну... Давайте мягче... А то как нам тогда оценивать масштабные трансферы из Сочи в ЦСКА?

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