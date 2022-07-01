Семак прокомментировал переход Кассьерры из «Сочи» в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о покупке нападающего Матео Кассьерры.

«Роль у Матео Кассьерры одна — он нападающий. Это не тот игрок, который сможет одинаково успешно играть на нескольких позициях. Сейчас нам нужно разобраться в том, в какой форме он находится, насколько он готов.

Планируется, что он полетит с нами на матч с «Црвеной Звездой», а сыграет или нет, будет зависеть от его состояния и от его готовности.

Сегодня Матео проводит первый тренировочный день в «Зените». Не думаю, что у него возникнут проблемы с адаптацией. Есть Барриос и целая группа игроков из Латинской Америки, которые помогут Кассьерре с адаптацией. Матео говорит и на английском языке, что облегчает его контакт даже с российскими игроками.

Ему нужно будет понять требования тренерского штаба и немного сыграться с партнерами. Думаю, он быстро сможет набрать физические кондиции и влиться в команду», — сказал Семак.