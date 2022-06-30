В «Ювентусе» рассказали о ходе переговоров с Погба

Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене подтвердил, что клуб работает над подписанием полузащитника Поля Погба.
«Переговоры идут хорошо. Эта сделка будет ключевой для «Ювентуса» в том числе и с коммерческой точки зрения», – сказал Арривабене.
- Погба – свободный агент.
- Он бесплатно покинул «Манчестер Юнайтед».
- Ожидается, что хавбек будет зарабатывать в «Ювентусе» до 10 миллионов евро в год.
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Источник: твиттер Фабрицио Романо