В «Ювентусе» рассказали о ходе переговоров с Погба

Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене подтвердил, что клуб работает над подписанием полузащитника Поля Погба.

«Переговоры идут хорошо. Эта сделка будет ключевой для «Ювентуса» в том числе и с коммерческой точки зрения», – сказал Арривабене.

Погба – свободный агент.

Он бесплатно покинул «Манчестер Юнайтед».

Ожидается, что хавбек будет зарабатывать в «Ювентусе» до 10 миллионов евро в год.

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